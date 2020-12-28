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Çukurova Belediyesi çocukların yüzünü güldürdü

ADANA HABERLERİ  | 28.12.2020 12:38 | Son Güncelleme

Çukurova Belediyesi, hayırseverlerden gelen çocuk kıyafetlerini ve kırtasiye malzemelerini ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına teslim etti.Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de Sosyal İşler Müdürlüğüne giderek sembolik olarak bazı çocuklara kıyafetlerini kendi elleriyle giydirdi, kırtasiye malzemelerini verdi.

Çukurova Belediyesi, hayırseverlerden gelen çocuk kıyafetlerini ve kırtasiye malzemelerini ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına teslim etti.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de Sosyal İşler Müdürlüğüne giderek sembolik olarak bazı çocuklara kıyafetlerini kendi elleriyle giydirdi, kırtasiye malzemelerini verdi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Çetin, dağıtım töreninde yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışını taviz vermeden sürdürdüklerini ifade etti. Çetin, “Göreve geldiğimiz günden bu günü kadar hayır çarşısı ve gıda bankası ile her ay binlerce aileye yardımda bulunuyoruz. Hayırseverlerin bağışladığı ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Biz burada hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyoruz” dedi.
Sosyal belediyeciliğin güzel örneklerini 6 buçuk yıldır verdiklerini belirten Başkan Çetin, “Her zaman vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Amacımız hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, hiçbir çocuk üşümesin. Bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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