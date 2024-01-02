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Çukurova Belediyesi’den ücretsiz sağlık hizmeti

02.01.2024 11:27 | Son Güncelleme:
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Çukurova Belediyesi, 60 yaş üzeri olan ve nörolojik ya da ortopedik sorunlarla beraber fiziksel ağrılar çeken hastalara umut oluyor.

Çukurova Belediyesi’den ücretsiz sağlık hizmeti

Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne gelen yoğun başvuruları değerlendiren iki ayrı ekip tarafından hem müdürlüğün içerisinde bulunan sağlık odalarında hem de evde hizmet vererek vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sunuluyor.

Çukurova Belediyesi’nin evde sağlık hizmetleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Alanında uzman fizyoterapistler, diyetisyen ve hemşirelerden oluşan ekipler, ilçede bulunan köyler de dahil olmak üzere, hastanelere ve tedavi merkezlerine gidemeyecek olan vatandaşların evlerine gidiyor, sağlıklarına kavuşmasını sağlıyor. Hastanın sağlık durumuna göre ön tespitler yapılıyor ve raporlar incelendikten sonra tedaviye geçiliyor.

Nörolojik ve ortopedik problemler başta olmak üzere, bel, boyun, sırt, kol, bacak ve tüm fiziksel ağrılar yaşayan ve tedaviye ihtiyacı olan 60 yaş üzeri vatandaşlara 6 seansa kadar sağlık hizmeti veriliyor. Ayağa kalkması, yürümesi ya da hareket kabiliyeti sorunları yaşayan Çukurovalılar, bu tedaviyle normal yaşamlarına dönüyor.
86 yaşındaki Süleyman Akdan ve eşi 76 yaşındaki Kudret Akdan, belediyenin ücretsiz hizmetinden yararlanarak daha rahat yürümeye başladılar. Apartmandan aşağıya dahi inemediğini, pazara gidip evin ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını söyleyen Kudret Akdan, artık yürüyebildiğini ve pazara dahi gidebildiğini belirterek, sağlığına kavuşmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Tedavileri veren sağlık ekibinin uzman fizyoterapisti Mustafa Tengip, yalnızca Çukurova ilçesinde değil, Adana genelinde fizik tedavi hizmeti sunduklarını, randevu ile çalıştıklarını anlatarak, belediye olarak amaçlarının vatandaşların para ödemeden, en iyi sağlık hizmeti alarak tedavilerini sağlamak olduğunu söyledi. Fizyoterapist Mustafa Tengip, yatağa bağımlı olarak yaşamak zorunda kalan ya da ağrıları nedeniyle yaşam kaliteleri çok düşen yaşlılara belediye olarak umut olmaya çalıştıklarını, bu sağlık hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü’nü arayarak randevu alabileceklerini belirtti.

“YAŞLILARIMIZIN YAŞAM KALİTESİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, yaşlılara ayrı bir önem gösterdiklerini söyleyerek, sadece sağlık işleri biriminde değil, evlere de tedaviyi götürerek, yatağa ve eve bağımlı vatandaşların öncelikli olduğunu belirtti.
Hastaneye gidemeyecek olan ya da tedavi masraflarını ödeyemeyecek zor durumdaki yaşlılara umut olmak istediklerini belirten Başkan Soner Çetin, “Her yerde, en kalite sağlık hizmeti için kolları sıvadık. Uzman sağlık ekiplerimiz köylere dahi giderek fizik tedavi hizmetini veriyor. Modern cihazlar ve ekipmanlarla sağlık götürüyoruz. Yaşlılarımız her zaman önceliğimizdir” dedi.

Çukurova Belediyesi’den ücretsiz sağlık hizmeti

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