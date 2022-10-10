Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Akordeon Gecesi" konseri verecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), "Akordeon Gecesi" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

Orkestradan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sanat sezonu kapsamında organize edilen konser, 14 Ekim Cuma saat 20.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

ÇDSO'nun orkestra şefi Orhan Şallıel'in yöneteceği konserin ilk kısmında, akordeon sanatçısı Pietro Roffi solist olarak sahne alacak.

Roffi, konserde Çek asıllı klasik müzik bestecisi Vaclav Trojan'ın, "Fairy Tales for accordion and orchestra" adlı eserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Programın ikinci yarısında da ÇDSO tarafından Mozart'ın 40. senfonisi seslendirilecek.



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