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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, klasik müzik konseri verecek

17.10.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, klasik müzik konseri verecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), keman sanatçısı Svetlin Roussev'in solist olarak sahne alacağı klasik müzik konseri verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre etkinlik, 21 Ekim Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası şefi Batuğhan Uzgören'in yöneteceği konserin ilk kısmında, Ludwig van Beethoven'ın "Coriolan Uvertürü" seslendirilecek.

Svetlin Roussev, Nippon Müzik Vakfı tarafından ödünç verilen "Stradivarius 1710 Camposelice" kemanı ile Nicollo Paganini'nin 1 ve 4 numaralı konçertosunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

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