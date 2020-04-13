Çukurova ve Amik’te sulama sezonu başladı

Çukurova ve Amik ovalarında sulama sezonu başladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgedeki sulama suyu, içme suyu, sanayi suyu ile enerji maksatlı baraj ve göletlerde doluluk oranının ortalama yüzde 94 seviyelerinde olduğu, söz konusu depolama ve sulama tesislerinde gerekli bakım onarım çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Bu kapsamda Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinde 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle sulama kanallarına su bırakılarak 2020 yılı sulama sezonunun açıldığı vurgulanan açıklamada, "Alüvyonların getirdiği verimli toprakları nedeniyle senelerdir bir cazibe merkezi olan, ülkemizin en verimli ovalarından Çukurova’da buğday, ayçiçeği, zeytin, nar, mısır, narenciye, muz, kivi, baklagiller, şekerkamışı, patates, domates, biber, marul, lahana, soğan, pirinç, soya, pamuk, üzüm, yer fıstığı, bakla, börülce, fasulye, salatalık, badem, karpuz, kavun, yenidünya gibi birçok ürün üretilmekte. Bu ürün çeşitliliğinin yanı sıra yılda en az iki ürünün yetiştirildiği bereketli topraklarda son yıllarda klasik sulama sistemlerinden, yağmurlama ve damla sulama teknolojisine geçilmekte ve ciddi su tasarrufları gözlemlenmektedir. 2020 yılı sulama sezonunda Adana ilimiz ve ilçelerimizde 2.087.773 dekar tarım arazisinin sulanması ve yapılan sulu tarım ile 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 7.195.867.388 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" denildi.

Medeniyetlerin beşiği ve pek çok uygarlığın doğuşuna tanıklık etmiş Hatay’da da tarım alanları, toprak yapısı, iklim ve diğer doğal şartların ürün deseninde çeşitliliğe, hasatta erkenciliğe, ikinci ürün yetiştirilebilmesine imkan verdiği ifade edilerek, özellikle meyve, sebze ve zeytinlik alanların Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğu, 2020 yılı sulama sezonunda Hatay genelinde 196.800 dekar tarım arazisinin sulanması ve yapılan sulu tarım ile 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 480.758.409 TL katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Osmaniye’nin verimli toprakları ile meşhur olduğu belirtilen açıklamada, "Ülkemiz tarımı açısında en verimli topraklarının bulunduğu Çukurova sınırları içinde yer alan Osmaniye ilinde, yerfıstığı, turp, buğday, soya, mısır, narenciye ve pamuk gibi ürünler yetiştirilir. Tarım ürünleri arasında dünya üretiminde önemli bir yer edinmiş olan Osmaniye, yer fıstığı ile dünyaya açılmıştır. Kadirli ilçesinde yetiştirilen turp ise adeta ilçenin sembolü olmuştur. 2020 yılı sulama sezonunda Osmaniye ilimiz ve ilçelerimizde 476.199 dekar tarım arazisinin sulanması ve yapılan sulu tarım ile 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 1.349.786.284 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" denildi.