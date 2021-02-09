Çukurova'da mısır tohumları toprakla buluşuyor

ADANA (AA) - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da mısır ekimine başlandı.

Mısır üretiminin yoğun olarak yapıldığı Kozan ilçesinde çiftçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren mısır tohumlarını toprakla buluşturdu.

Yassıçalı Mahallesi'ndeki tarlasında ekim yapan çiftçi Yasin Açıkgöz, gazetecilere, havaların güzel gittiğini söyledi.

Açıkgöz, "100 dekarlık tarlama mısır ekiyorum. Dönüme 50 kilogram gübre attık. Ekim sıklığı ise 14,5 santimetre olarak ayarladık. Rabbim ekmemize müsaade etti, hayırlısıyla biçmeyi de nasip eder inşallah." diye konuştu.

Tarlada ekim yapan Ali Şahan da hayırlı hasat temennisinde bulundu. Şahan, "İnşallah ürünü 2 liradan satarız ve cebimize para girer." ifadesini kullandı.

Bölgedeki tarlalarda çiftçilerin mısır ekim mesaisi şubat ayının son haftasına kadar sürecek.

