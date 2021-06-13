Çukurova'da sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları doğal fotoğraf stüdyosu haline geldi

Ayçiçeği tarlaları, çevredeki yollardan geçen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Vatandaşlardan kimisi "günebakanlar" arasında geziyor kimisi de özçekim yapıyor.

Bazı çiftler de düğün öncesi veya hamilelik fotoğraf çekimini, ayçiçeği tarlalarında yaptırıyor.

Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen ayçiçeği tarlaları, çok sayıda fotoğrafçı tarafından açık hava stüdyosu olarak kullanıyor.

Türkiye'nin verimli topraklarına sahip Çukurova'da, halk arasında "günebakan" olarak da adlandırılan ayçiçeği, mayıs-haziran aylarında yapraklarını açmasıyla sarının farklı tonları ve güzelliğiyle ilgi topluyor.

Bölgenin doğal bir stüdyo haline geldiğini aktaran Yel, "Ayçiçeği tarlaları genellikle çiftlerin ve aile çekimlerinin yapıldığı doğal bir stüdyo haline geldi. İnsanlar güzel görüntü gördükçe önünde fotoğraf çektirmek istiyor. Aslında biraz da biz yönlendiriyoruz. Daha çok çiftlerin beğenebileceği yerleri tercih ediyoruz. Arka planda gerçekten güzel bir görüntü oluyor." diye konuştu.

Ayçiçekleri arasında fotoğraf çektirenlerden Melda Özaltun da bu mevsimde kentin çok güzel hale geldiğini belirterek, "Bu mevsimde Adana çok güzel oluyor. Ayçiçekleri de açıyor, doğal bir stüdyo oluyor. Biz de fotoğraf çektirmeye geliyoruz. Zaten özçekim yapmayı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Radife Topal da eşiyle hamilelik fotoğraf çekimi yaptırmak için bölgeye geldiklerini aktardı.

- "Çiftler burayı gördüğünde ayrı bir mutluluk duyuyor"

Mersin'in Tarsus ilçesinde fotoğrafçılık yapan Serdar Gökhan Avcı da son 2 yıldır dış çekimlerde ayçiçeği tarlalarının nişanlanan ve evlenen çiftler tarafından tercih edildiğini dile getirdi.