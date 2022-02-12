Çukurova'da yetiştirilen güller Sevgililer Günü için hazırlandı

ÖMER FANSA/SERKAN AVCI - Türkiye'nin kesme gül ve salon bitkisi üretiminin önemli kısmının gerçekleştirildiği Çukurova'da seralar ve çiçek satışı yapılan işletmeleri, 14 Şubat Sevgililer Günü heyecanı sardı.

Adana ve Mersin'deki üreticiler ve çiçekçiler, sektörün "altın günü" olarak adlandırdıkları Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı.

Seralarda yılın yaklaşık 9 ayı üretilen ve aralıklarla hasat edilen güller, kadın çalışanların paketleme mesaisinin ardından mezatlara ulaştırılıyor.

Demetler halinde, susuz kaldıkları dönemde kurumamaları için 2-3 saat su dolu küvetlerde bekletilen güller, mezatlar dışında anlaşmalı satıcılara da doğrudan gönderiliyor.

Sevgililer Günü heyecanı yaşayan çiçekçiler de mezatlardan temin ettikleri ürünlerle dükkanlarını süslüyor. İhtiyaca karşılık vermek için hazırlıklarını sürdüren çiçekçiler, özellikle gül ve orkidelerle donattıkları dükkanlarındaki ürünleri balon ve hediyelik eşyalarla renklendiriyor.

- "Çiftçilerimiz güzelliklere katkı koymaya çalışıyor"

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, AA muhabirine, Adana'da her zaman yoğun gül üretimi yapıldığını, buna işaret edecek şekilde kentte Gülbahçesi ve Gülpınar adları verilmiş mahalleler bulunduğunu söyledi.

Üreticilerinin büyük bir meşakkatle 14 Şubat Sevgililer Günü'ne ürünlerini yetiştirmeye çalıştığını anlatan İncefikir, şöyle konuştu:

"Sevgililer Günü'nde insanlar birbirlerine sevgilerini sunmak için çiçeklerini verecek. Güzel günler olmasını diliyoruz. Özellikle bu sıkıntılı dönemlerde, birbirilerini hatırlayan sevgililerin böyle anlamlı günlerde birbirlerine çiçek sunması güzel duygular uyandırıyor. Bu yönüyle Sevgililer Günü anlamlı bir gün. Çiftçilerimiz de bu güzelliklere katkı koymaya çalışıyor. Sevgilisi olan olmayan vatandaşlarımızın bu günlerde dostuna, arkadaşına, sevdiği tüm insanlara çiçek vermesini, bu günü kutlamasını, güzel duygularla ve olumlu sözlerle yaşamına bir renk getirmesini öneriyoruz."

Yaklaşık 10 yıldır gül yetiştiriciliği yapan Ahmet Akbudak da Sevgililer Günü için 1 Şubat'tan itibaren hazırlıklara başladıklarını, ürünleri her gün seçip paketlediklerini anlatarak, "Hazırlıklarımız bitmek üzere. Son aşamalara geliyoruz. Herkesin Sevgililer Günü'nü kutluyorum." dedi.

Ürünlerini Türkiye'nin büyük kısmına gönderdiklerini ifade eden Akbudak, girdi maliyetlerinin yükselmesinin kendilerini zor durumda bıraktığını belirtti.

- "Esnafımız dükkanlarını en güzel şekilde süslüyor"

Mersin'de 32 yıldır çiçek satıcılığı yapan Bülent Altın, Kovid-19 nedeniyle zorluk yaşamalarına rağmen sektörün önemli günlerine özel olarak hazırlanmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Sevgililer Günü'nün, çiçekçi esnafına heyecan yaşatan günlerin başında geldiğini aktaran Altın, "Yılda bir defa gelen bir gün. Hem halk hem de çiçekçi sektörü olarak dört gözle beklediğimiz bir gün. Bundan dolayı hazırlıklarımız son hızla devam ediyor. Bütün esnafımız dükkanlarını en güzel şekilde süslüyor. En güzel şekilde halkımıza hizmet verebilmek için çalışıyor." diye konuştu.

Yaklaşık 35 yıldır çiçek satan Mustafa Kemal Kaya da Sevgililer Günü'nün sektör için anlam taşıyan günlerden olduğunu vurgulayarak, "Her Sevgililer Günü'nde kazancımız oluyor. Bundan dolayı 14 Şubat bizim için çok önemli. Yaklaşık 15 gün önceden başlayan heyecanımız hiç bitmeden hazırlıklarımız devam eder." ifadesini kullandı.

