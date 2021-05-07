Çukurova'daki çiçek mezatlarında Anneler Günü yoğunluğu

Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Adana Şube Müdürü Barış Ballıkaya, AA muhabirine, salgın döneminde internet üzerinden satışların daha fazla olduğunu söyledi.

Çiçekçiler, çok sayıda çeşidin yer aldığı Adana ve Mersin 'deki mezatlarda Anneler Günü için karanfil ve orkideye ilgi gösteriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar devam edecek "tam kapanma" sürecinde kısıtlamadan muaf tutulan çiçekçi esnafı, 9 Mayıs Anneler Günü'nde ihtiyaca karşılık vermek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ballıkaya, Anneler Günü'ne özel mezatlardaki satışın devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hem ramazan hem de salgın dolayısıyla işlerimizin biraz az olduğunu söyleyebilirim ama umudumuz hafta sonunda iyi bir satış yakalamak. Önümüzdeki hafta sonu için çiçekçi esnafına bir muafiyet tanındı ve halk için çevresindeki çiçekçiye gidip alışveriş yapabilme imkanı sağlandı. Bundan memnunuz, çevresinde çiçekçi olmayan müşteriler ise telefon siparişiyle veya on-line yöntemlerle sipariş verebilecekler."

Çiçekçilerin ihale yoluyla satışlarda birbirleriyle yarıştığını ifade eden Ballıkaya, heyecanın yüksek olduğunu söyledi.

Hatay'da esnaflık yapan ve Adana'ya çiçek mezadına gelen Hasan Tunç da satışlarının daha çok internet üzerinden gerçekleştiğini belirtti.

Sipariş verilen ürünleri dezenfekte ettikten sonra müşteriye ulaştırdıklarını anlatan Tunç, "Biz hareketlilik bekliyoruz. On-line satış yaptığımız için müşteriler gelmeden çiçeklerini adreslerine gönderebiliyoruz. Müşterilerimiz internet sitemize girip beğendiği ürünü seçiyor ve istediği adrese gidiyor. İş yoğunluğu bekliyoruz, zaten 3 aydan beri Anneler Günü için hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.