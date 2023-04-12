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Çukurovalı çocuklar, Hatay’daki depremzede arkadaşlarına oyuncak gönderdi

12.04.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürlüğü’nün 8 kreşte organize ettiği oyuncak ve kitap toplama etkinliği ilgi gördü.

Çukurovalı çocuklar, Hatay’daki depremzede arkadaşlarına oyuncak gönderdi

Kreşlerde toplanan yüzlerce oyuncak, boyama ve hikaye kitaplarından oluşan yardımlar, kreşlerdeki minik kahramanlar ve öğretmenlerinin ellerinde paketlenerek Hatay’a yola çıktı.

Çukurova Belediyesi deprem yaralarının el birliğiyle sarılmasına destek olmaya devam ediyor. Deprem felaketinin acı yüzünü en çok hisseden kesim olan çocuklar için tüm kreşlerinde başlattığı “Oyuncak Arkadaşım” kampanyası etkili oldu. Tesisler müdürlüğünün 8 kreşte organize ettiği oyuncak ve kitap toplama etkinliğine çocuklar ve ailelerinden destek yağdı. Toplanan oyuncaklara gönüllerden kopan sözlerin kaleme alındığı mektupları ekleyen çocuklar, Belediye Başkanı Soner Çetin’in desteğiyle kardeş okullara gönderdi. Çukurova Belediyesi ayrıca psikologları ve sosyal hizmetler uzmanlarından oluşan bir ekibi de organizasyona dahil ederek Hatay’ın Samandağ ilçesine kırılan kalplere ve ruhlara derman olmaları için harekete geçirdi.

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin’de , Gülen Yüzler Semt Kreşi Kurtuluş Şubesi’ni ziyaret ederek, oyuncakların gönderilmesi törenine katıldı. Kreş çocuklarının ilgisiyle karşılanan Çetin, minik kahramanlara teşekkür ederek, depremden etkilenen kardeş okul ve öğrencileri için gösterdikleri duyarlılığın Türkiye’ye örnek olması gerektiğini söyledi.
Tüm çocukların yüzlerinin gülmesi, hayaller kurması için ellerinden gelen tüm yardımları yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Çetin, “Tüm imkanlarımızla Hatay’ın, Kahramanmaraş’ın, Adıyaman’ın ve diğer şehirlerin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Sadece oyuncak yardımı değil, tesisler müdürlüğümüzde görevli psikolog ve sosyal hizmetler uzmanlarından oluşan bir ekibi de bu kampanyada görevlendirdik” dedi.

Oyuncak ve kitap yardımıyla yüzler gülerken, Çukurova Belediyesi’nin psikologları ve sosyal hizmet uzmanları çocuklarla ve aileleriyle görüşerek kırılan umutları tamir etmeye çalışacağı kaydedildi.

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