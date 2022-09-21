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Çukurovalı kadınlar biber salçası mesaisinde

21.09.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev hanımı Meryem Çatalbaş: - "Bir yıl boyunca yemeklerimize ayrı bir lezzet katan salçayı kullanıyoruz. Fazla salçayı da satıp ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz"

OSMANİYE (AA) - MENDERES ÖZAT/EREN BOZKURT - Çukurova'da kırmızı biberin hasadının ardından ev hanımlarının geleneksel yöntemlerle hazırladığı salça sofralardaki yerini almaya başladı.

Tarlalardan toplandıktan sonra çuvallara doldurulan salçalık biberler, meşakkatli bir sürecin ardından kadınların elinde salçaya dönüştürülüyor.

Mahalle ve köylerde imece usulüyle salça yapan kadınlar, yıkayıp çekirdeklerinden ayırdıkları biberi, kilogram başına ödenen belli bir ücret karşılığında makinelerde çektiriyor.

Çekilen biberler, daha sonra tuzlanarak kuruması için güneş gören açık alanlara seriliyor.

Gün içerisinde sık sık kontrol edilerek karıştırılan salça, suyunu iyice çekmesinin ardından zeytinyağı ve tuz konularak tüketime hazır hale geliyor.

Salça yapan ev hanımı Zekiye Küçükkavruk, AA muhabirine, yıkanması, temizlenmesi, çektirilmesi, kurutulması ve muhafaza edilmesi gibi zahmetli bir süreci bulunan salçanın yemeklere ayrı bir tat verdiğini söyledi.

Küçükkavruk, imece usulüyle yaptıkları salçanın bir kısmını satarak aile bütçesine katkıda bulunduklarını belirtti.

Ev hanımı Selma Karakuşlu da her yıl salçasını komşularıyla yardımlaşarak geleneksel yöntemle yaptığını anlattı.

Meryem Çatalbaş, sebze hali ya da kendi bahçelerinden topladıkları biberleri, komşu ve akraba kadınlarla yıkayıp kestiklerini söyledi.

Biberi çektirdikten sonra 15-20 gün kurumasını beklediklerini aktaran Çatalbaş, "Bir yıl boyunca yemeklerimize ayrı bir lezzet katan salçayı kullanıyoruz. Fazla salçayı da satıp ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

- "Ben hazır salça hiç kullanmadım"

Adana'ya yaşayan Raziye Yalım da 100 kilo kırmızı salçalık biber aldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Komşuları çağırıyoruz, bıçakla kesip yıkıyoruz. Makinede çektiriyoruz, daha sonra dama çıkartıyoruz. İçine tuz atıp her gün karıştırıyoruz. Kendime geçen sene yapmıştım, bu yıl kızıma yaptım. Ben ameliyatlıyım, sağ olsun komşular ve eşim yardım etti. Ben hazır salça hiç kullanmadım, tadını bilmiyorum. Hep elde salça yaptık."

Ev hanımı Fadime Başdaş da salça sezonunda biber makinesiyle çekim yaparak aile bütçesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Şu an işlerinin çok yoğun olduğunu anlatan Başdaş, kendisinin de evine biber salçası yaptığını belirtti.

Evde yapılan salçanın hazır olanlardan çok daha iyi olduğunu ifade eden Başdaş, şunları kaydetti:

"Fabrikasyon biber çekiminde daha az salça çıkıyor hem de tadı farklı olduğu için yemeğe lezzet vermiyor. Müşterilerim genelde kendileri temizleyip bana çektiriyor. Eylül ve ekimde yoğun bir şekilde salça çekimi yapıyoruz. Salça çekimi kasım ayının ortasına kadar sürüyor. Salça 20-25 günde kullanılacak kıvama geliyor. Güzel kokuyor, yemeğe lezzet veriyor, biz bu şekilde seviyoruz."

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