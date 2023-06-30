SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa Ligue 1
  4. "Cuma namazına giden pislikler" demişti, PSG'nin hocası Galtier gözaltına alındı!

"Cuma namazına giden pislikler" demişti, PSG'nin hocası Galtier gözaltına alındı!

30.06.2023 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de şampiyon olan PSG'nin teknik direktörü olarak görev yapan Galtier gözaltı şoku yaşıyor. Ünlü teknik adamın geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan e maillerindeki ırkçı ve ayrımcı sözleri tepki toplarken, Fransız adli makamları sezonun tamamlanmasının ardından harekete geçti. İşte detaylar...

"Cuma namazına giden pislikler" demişti, PSG'nin hocası Galtier gözaltına alındı!

Fransız devi PSG'nin teknik direktörü Christophe Galtier, geçtiğimiz haftalarda Nice'i çalıştırdığı dönemde yolladığı iddia edilen bir e-mail, başına büyük bela açtı. Nisan ayında, Christophe Galtier'in Nice'in eski futbol direktörü Julien Fournier'e Müslüman ve siyahi futbolcularla ilgili ırkçı söylemlerde bulunduğu e-mail basına sızarken, bu mail büyük tepki toplamıştı.

OĞLU İLE GÖZALTINA ALINDI!

GettyImages-1251810463(1)

RMC Sport, Fransa'da sezonun tamamlanmasının ardından harekete geçen adli makamlar, Christophe Galtier ve oğlu John Valovic-Galtier, ırkçı söylemleri nedeniyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.

Galtier'in hakkındaki iddiaların ispatlanması durumunda, Fransız teknik adamın 3 yıla kadar hapis cezası ile birlikte para cezası alabileceği öne sürüldü.

"CUMA NAMAZINA GİDEN PİSLİKLER!"

christophe-galtier-at-ogc-nice

Galtier'in Julien Fournier'e yolladığı e-mail'de "Sadece siyahi oyunculardan ve yarısı Cuma günleri camiye namaz kılmaya giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz. Takım bana uymuyor ve bu şehrin insanlarının istediklerine de aykırı. Dün gece restorana gittim ve herkes siyahlardan oluşan bir takımımız olduğunu söyleyerek bana takıldı" şeklinde ırkçı söylemlerde bulunduğu gündem oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Attan düşerek komaya girmişti! Eşi açıkladı...Attan düşerek komaya girmişti! Eşi açıkladı...
''Bana onu getirin''''Bana onu getirin''
Icardi'nin yeni adresi çok büyük ihtimalle belli oldu...Icardi'nin yeni adresi çok büyük ihtimalle belli oldu...
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı son dakika galtier psg Christophe Galtier de sezon erden da,

En Çok Okunan Haberler

Kaosun dozu arttı, devreye onlar girdi! Olaylar bir ülkeye daha sıçradı

Kaosun dozu arttı, devreye onlar girdi! Olaylar bir ülkeye daha sıçradı

Sokak ortasındaki cinayet kamerada

Sokak ortasındaki cinayet kamerada

Yuvadan uçuyor! Barça'dan resmi açıklama geldi... 'Bitti bu iş'

Yuvadan uçuyor! Barça'dan resmi açıklama geldi... 'Bitti bu iş'

Fenerbahçe'ye geri dönen Samatta'dan olay yaratan paylaşım

Fenerbahçe'ye geri dönen Samatta'dan olay yaratan paylaşım

Galatasaray'dan Weghorst bombası!

Galatasaray'dan Weghorst bombası!

Cüneyt Çakır'a sürpriz teklif!

Cüneyt Çakır'a sürpriz teklif!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İki haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldürdü

İki haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldürdü

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.