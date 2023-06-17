CUMA REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? MasterChef All Star, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kısmet, Mevlana Celaleddin-i Rumi gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 16 Haziran Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen MasterChef All Star, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kısmet, Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 16 Haziran Cuma gününün reyting sonuçları...

16 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Haziran Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (9 HAZİRAN) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti”, 3.sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2.sırada “Yalı Çapkını”, 3.sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti yer aldı.





