Cumartesi akşamı (bugün) hangi diziler var? 30 Kasım Cumartesi ATV, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8, Now TV ve TRT1 GÜNCEL YAYIN AKIŞI...

Bu akşam hangi diziler var, cuma akşamları hangi diziler yayınlanıyor gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçilerinin gündeminde. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine televizyon ekranlarındaki yerini alacak. İşte 30 Kasım Cumartesi ATV, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8, Now TV ve TRT1 yayın akışı detayları...

CUMARTESİ AKŞAMI (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Yalan dizisi yeni bölümü ile ekranlarda olacak.

Star Tv'de ise Sahipsizler dizisi RTÜK cezası nedeni ile tekrar bölümü ile yayınlanacak.

Now Tv ekranlarında ise Yabani dizisi yeni bölümüyle ekranalarda olacak.

TRT1 ekranlarında ise saat 20:00'da Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

30 KASIM 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI BİLGİSİ

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Kalpazan

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:00 Kalpazan

04:15 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Akıncı Çizgi Dizi

10:20 Akıncı Çizgi Dizi

11:00 Bir Gece Masalı

13:50 Yalan Dolan (Yerli Sinema)

15:30 Sağ Salim 2: Sil Baştan (Yerli Sinema)

17:10 Oflu Hoca'nın Şifresi (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kirpi Sonic 2 (Yabancı Sinema)

22:40 Los Angeles'ta Gizli Görev (Yabancı Sinema)

02:00 Aldatmak

04:50 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Annem Ankara

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

00:15 Uzak Şehir

02:45 Güllerin Savaşı

04:15 Müzik Arası

05:15 Poyraz Karayel

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

16:00 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

23:45 Aşk Evlilik Boşanma

05:00 Kefaret

06:00 Şahane Hayatım

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Kral Şakir

11:15 Sahipsizler

14:00 Yerli Dizi Tekrarı

16:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

22:45 Sahipsizler

01:30 Erkenci Kuş

03:30 Baba Ocağı

05:00 Söz

06:30 Kral Şakir-Oyun Zamanı (Yerli Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:30 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Çöller Kasırgası (Yabancı Sinema)

10:45 Komançı İstasyonu (Yabancı Sinema)

12:15 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin

02:45 Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Beni Böyle Sev

08:10 Yedi Numara

09:00 Yeditepe İstanbul

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Teşkilat

14:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

17:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

04:10 Beni Böyle Sev