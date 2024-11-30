Cumartesi akşamı (bugün) hangi diziler var? 30 Kasım Cumartesi ATV, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8, Now TV ve TRT1 GÜNCEL YAYIN AKIŞI...

Bu akşam hangi diziler var, cuma akşamları hangi diziler yayınlanıyor gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçilerinin gündeminde. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine televizyon ekranlarındaki yerini alacak. İşte 30 Kasım Cumartesi ATV, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8, Now TV ve TRT1 yayın akışı detayları...
Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Yalan dizisi yeni bölümü ile ekranlarda olacak.
Star Tv'de ise Sahipsizler dizisi RTÜK cezası nedeni ile tekrar bölümü ile yayınlanacak.
Now Tv ekranlarında ise Yabani dizisi yeni bölümüyle ekranalarda olacak.
TRT1 ekranlarında ise saat 20:00'da Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Sandık Kokusu
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Kalpazan
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:00 Kalpazan
04:15 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
10:20 Akıncı Çizgi Dizi
11:00 Bir Gece Masalı
13:50 Yalan Dolan (Yerli Sinema)
15:30 Sağ Salim 2: Sil Baştan (Yerli Sinema)
17:10 Oflu Hoca'nın Şifresi (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kirpi Sonic 2 (Yabancı Sinema)
22:40 Los Angeles'ta Gizli Görev (Yabancı Sinema)
02:00 Aldatmak
04:50 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Uzak Şehir
02:45 Güllerin Savaşı
04:15 Müzik Arası
05:15 Poyraz Karayel
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
16:00 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
23:45 Aşk Evlilik Boşanma
05:00 Kefaret
06:00 Şahane Hayatım
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Kral Şakir
11:15 Sahipsizler
14:00 Yerli Dizi Tekrarı
16:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
22:45 Sahipsizler
01:30 Erkenci Kuş
03:30 Baba Ocağı
05:00 Söz
06:30 Kral Şakir-Oyun Zamanı (Yerli Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:30 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Çöller Kasırgası (Yabancı Sinema)
10:45 Komançı İstasyonu (Yabancı Sinema)
12:15 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin
02:45 Sinema
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Beni Böyle Sev
08:10 Yedi Numara
09:00 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Teşkilat
14:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04:10 Beni Böyle Sev
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