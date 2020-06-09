YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Cumhur İttifakı Adıyaman’da bir araya geldi

Cumhur İttifakı Adıyaman’da bir araya geldi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.06.2020 14:50 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün’ün ev sahipliğinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, beraberinde İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede istişarelerin yanı sıra, Adıyaman’da yapılan hizmetler etraflıca ele alındı.Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin üzerinde oynanan oyunları bertaraf etmek için oluşturulan bir beka davası olduğunu kaydeden Milletvekili Toprak, “Bu davanın en merkezinde milletimizin teveccühü vardır.

Cumhur İttifakı Adıyaman’da bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün’ün ev sahipliğinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, beraberinde İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede istişarelerin yanı sıra, Adıyaman’da yapılan hizmetler etraflıca ele alındı.
Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin üzerinde oynanan oyunları bertaraf etmek için oluşturulan bir beka davası olduğunu kaydeden Milletvekili Toprak, “Bu davanın en merkezinde milletimizin teveccühü vardır. Liderlerimizin büyük Türkiye’ye olan sevdasını, inancını, adanmışlığını paylaşan herkesle bu kutlu yürüyüş her daim sürecek. Bugün olduğu gibi, İlimizin huzur ve refahını ele alacağımız koordinasyon toplantılarımız bundan sonra da sık sık olacak. Yeni dönemde de Adıyaman’ımızın çehresini daha fazla hizmetle örmek için aynı coşkuyla, aynı inançla çalışmaya devam edeceğiz İnşallah. Cumhur ittifakından bu yana tüm kademeleriyle birlikte canla başla çalışan Sayın Başkanımıza ve yönetim kadrosuna çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, “Cumhur İttifakının bize verdiği görev ve sorumluluklarımızın daima farkındayız ve omuzlarımızda hissediyoruz. Şehrimizle ilgili başkanımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Her anlamda desteğini esirgemeyen başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.
MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün ise, "Ülkemizin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olur. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Akduman, üretim sahalarını inceledi

Akduman, üretim sahalarını inceledi

Adıyaman Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:11
Sabah
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:24
Akşam
19:55
Yatsı
21:34

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Gül Eczanesi
Merkez
Köroğlu Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Taş Eczanesi
Besni
Nehir Eczanesi
Golbasi
Saduz Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Leylek yuvasına yıldırım düştü

Leylek yuvasına yıldırım düştü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.