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Cumhurbaşkanı adayı İnce, bayram namazını memleketinde kıldı

21.04.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bayramlar kucaklaşma işidir, dostluktur, yürek yüreğe olmaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı adayı İnce, bayram namazını memleketinde kıldı

Ramazan Bayramı namazını memleketi Yalova merkeze bağlı Elmalık köyündeki camide kılan İnce, cemaatle bayramlaştıktan sonra mezarlığa gitti.

Köy mezarlığında babası, dedesi ve ninesinin de aralarında olduğu yakınlarının kabirlerine ziyarette bulunan İnce, dua etti.

Muharrem İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların toplumsal hayattaki önemini vurguladı.

Herkesin bayramını tebrik eden İnce, şöyle konuştu:

"Bayramlar kucaklaşma işidir, dostluktur, yürek yüreğe olmaktır. Bayramlar, etnisiteleri, mezhepleri, ayrıcalıkları konuşma işi değildir. Bayramlar sarılmaktır. Bu vesile ile bütün milletimizin, İslam aleminin bayramını kutluyorum, bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bir kez daha Atatürk'e, şehitlerimize, Cumhuriyetimize saygılarımı, şükranlarımızı sunuyorum. Bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa, günde beş vakit ezan özgürce okunuyorsa bu Atatürk'ün, şehitlerimizin sayesindedir. Onları bir kez daha minnetle anıyorum."

Konuşmasının ardından basın mensuplarına dünyaya geldiği evi gösteren İnce, ilk bayram ziyaretini annesi Zekiye İnce'nin evine giderek gerçekleştirdi.

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