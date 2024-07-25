Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Fenerbahçe mesajı! "Şimdi destek olma zamanı"

Fenerbahçeli olduğu bilinen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından Sarı-Lacivertli kulüp ile ilgili olarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Uçum yaptığı paylaşımda camiada son on yıldan farklı bir şekilde yeni sezona girildiğini belirtirken, "Fenerbahçe’mize bir bütün olarak destek olma zamanı" ifadelerini kullandı.

İŞTE UÇUM'UN O PAYLAŞIMI

"Fenerbahçe’miz son on yıldan farklı olarak ilk kez yeni bir sezona her yönüyle tamamlanmış giriyor:

Camia içinde bütünlük, yıllardan sonra bir kez daha hem de daha güçlü bir şekilde sağlandı.

Geçen yılın kaliteli kadrosu korunarak ve nitelikli takviyeler yapılarak belki de tarihimizin en güçlü takımı kuruldu.

Dünyanın önde gelen bir kaç futbol hocasından biri olan Mourinho getirilerek Türkiye futbol tarihinin en önemli yabancı teknik direktörü Fenerbahçe’mizin hocası oldu.

Her zaman zirvede olan taraftar desteği bu sezon zirveyi de aşacak denli gürül gürül geliyor.

Özetle son on yıldan sonra ilk kez yeni bir sezon öncesi tüm doğruların bir arada yapıldığı duygusu bütün camiaya ve on milyonlarca taraftarımıza hakim olmuş durumda. Bunu sağlayan yönetime ve destek olan herkese çok teşekkürler.

Görünen o ki bu sezon Fenerbahçe’miz futbolda şampiyonluğa koşacak, Avrupa’da büyük başarılara yelken açacak.

Artık gönül birliğimizi, elbirliği ve güç birliğiyle tamamlayarak Fenerbahçe’mize bir bütün olarak destek olma zamanı.

Bu düşüncelerle yeni sezonu galibiyetle açan Fenerbahçe’mizi tebrik ediyorum, bu sezon futbolun tüm kulvarlarında başarılı olacağına canı gönülden inanıyorum. Yaşa Fenerbahçe💛💙

Bir de Fenerbahçe Marşı not edelim:)

DERYALARIN FENER’İ

Futbol aşkıyla bu yola çıktık

Emin adımlarla koşuyoruz

Hedefimiz hep şampiyonluktur

Bu hedeften asla şaşmıyoruz

Haydi Fenerbahçem

Daha daha yükselt

Yükselt futbolu yukarı

Atalım golleri

Alalım maçları

Kaldıralım kupaları

Kara deryalarda bir Fener’sin

Senin ışığında yürüyoruz

Biz bu zorlu yarışın sonunda

Şampiyonlukları görüyoruz

Haydi Fenerbahçem

Daha daha yükselt

Yükselt futbolu yukarı

Atalım golleri

Alalım maçları

Kaldıralım kupaları"