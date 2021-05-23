Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik, Türklerin tarihinde tek bir soykırımın bile olmadığını söyledi:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Türklerin tarihinde tek bir kara leke ve soykırımın dahi olmadığını belirterek, "Türk milleti savaş döneminde yaşadığı büyük acıları yüreğine gömerek susarken Ermeniler, ellerinde hiçbir belge ve kanıt olmadan soykırıma uğradıkları yalanını dünya kamuoyuna ısrarlı bir şekilde işledi." ifadelerini kullandı.

Sertçelik, Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu ve beraberindekilerle Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ermeni çetelerince mezalimin yapıldığı yerleri gezdi.

Erzurum'da Ermeni çeteleri tarafından katledilenlerin mezarlarının bulunduğu Karskapı ve Alaca şehitliklerini de ziyaret eden Sertçelik, mezalime uğrayanların yakınlarıyla görüştü.

Tarihte "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda, bebeğini beşikte bırakarak cepheye koşan, Türk kadınının kahramanlığının simgelerinden Nene Hatun'un kabrini ziyaret eden Sertçelik, Aziziye ve Mecidiye tabyalarında incelemelerde bulundu.