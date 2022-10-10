Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü yasa teklifine ilişkin, "Yasal düzenlemeye ihtiyaç yok. Senin yanında hiç hukukçu yok mu? Bu işler aşıldı artık. Burada yapılması gereken bir şey var. Eğer samimiysen, eğer dürüstsen, gel anayasa değişikliğini yapalım ve bunu tamamen masadan kaldıralım." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçlerin yüksek öğretime erişimini kolaylaştırmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

Geçmişte Güneydoğu'ya ve Doğu'ya hocaların nasıl gideceği konusunda sıkıntı yaşandığını hatırlatan Erdoğan, havalimanı sayısının 26'dan 59'a çıktığını, Muş'a, Kars'a, Ağrı'ya uçakla gidilebildiğini ve bir sıkıntı kalmadığını söyledi.

Meselenin "ufuk" olduğunu belirten Erdoğan, "Varsa ufkunuz bu işi başarırsınız, yoksa yaya kalırsınız. Artık bunlar aşıldı. Artık "Türkiye yüzyılı' diyoruz ya, işte Türkiye'nin yüzyılı bu altyapıyla güçlendi." dedi.

Uluslararası iktisatçılarla toplantı yaptıklarını anlatan Erdoğan, iktisatçıların "Türkiye altyapısını bitirdi. Altyapısını bitirdiği için de Türkiye'nin geleceği aydınlık. Sizde böyle bir sıkıntı yok." tespitini yaptığını aktardı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz de dedik ki, 'Bu tespiti bizler de yaptığımız için şu anda başarılıyız ve her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz, gideceğiz.' Hele hele inşallah bu yıl sonu önümüzdeki yılbaşı gibi Karadeniz'den doğal gazı da çıkardığımız anda bunun tadına doyum olmaz. Bizim bir zamanlar öyle sondaj gemimiz falan yoktu. Şimdi bizim 2 tane sismik araştırma gemimiz, 5 tane sondaj gemimiz var. Bütün sondaj gemilerimiz 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. Bunlara ulaştık. Hatta burada işimiz bittiği zaman uluslararası sularda da dünyanın değişik ülkelerinde gidip, bu sondaj çalışmalarını yapabilecek kabiliyete, güce sahibiz. Öyle çok büyük rakamlarla da bunlara ulaşmadık. Uygun rakamlarla bunları aldık ve şimdi bir taraftan sismik araştırmalar, bir taraftan sondaj çalışmaları yapılıyor. Daha iyi olacak, daha güçlü olarak bu yola devam edeceğiz. Gerek sismik araştırmalarla gerek sondajla doğal gazda da petrolde de artık imkanlarımızı bu sularda bulacağız."

- "Şimdi özgürlük, hürriyet var"

Bir dönem kılık kıyafet yasaklarından ideolojik baskılara, siyasi kavgalardan altyapı eksikliklerine kadar Türkiye'de pek çok sorun olduğunu vurgulayan Erdoğan, üniversite girişlerine kurulan ikna odaları, dereceye girip ödül almaya hak kazandığı halde sahneden ağzı kapatılarak indirilen genç kızların görüntülerinin utanç sahneleri olarak hafızalara kazındığını belirtti.

Bunları unutmadıklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim polisimi, kızlarımızın ağzını kapatmak ve okula sokmamak, tekme tokat onları dışarı atmak gibi uygulamalara tabi tuttular. Benim kızım imam hatipte okudu. Ama ben kızımı ne yazık ki imam hatipten almak zorunda kaldım. Arkadaşımın müdürü olduğu farklı bir şehirde imam hatibe göndermek durumunda kaldım. Bana sordular yabancılar. 'Niye' dediler? Dedim 'Maalesef biz bu sıkıntıları yaşadık ama şimdi artık bu sıkıntıları aştık.' Şimdi böyle bir derdimiz yok. Şimdi artık hocalarımızın arasında başörtülüler var mı? Var. Öğrencilerimizin içinde aynı şekilde rahat rahat üniversiteye gidebilen kızlarımız var mı? Var. Bütün bunlarla beraber artık emniyet teşkilatında, silahlı kuvvetlerinde hakim, savcı başörtülü olarak görev yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Asıl özgürlük budur.

Diyorlar ki hak ve özgürlük... Uygulamayı göster bize? Ne yaptınız hak ve özgürlükte? Tekme tokat dışarı attınız. Kendi milletvekilin, genel başkan yardımcın ikna odalarında bizim yavrularımızın başörtülerini çıkartarak o odalara aldılar. Bunları yaşadık, gördük. Burası halkının yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye. Burada bunları yaptınız. Ama şimdi bunlardan artık sıyrıldık. Şimdi özgürlük, hürriyet var. Eğitimde, öğretimde bunu yakaladık."

Geçmişte harçlardan dolayı öğrencilerin sürekli boykotlar yaptığını anımsatan Erdoğan, harçları kaldırdıklarını, öğrencilerin harç diye bir sorununun bulunmadığını kaydetti.

"Mevcut yükseköğretim yurtları taleplere cevap veremiyor' diye bağırıp durdular. İnsaf edin, şu anda bizim 850 bin öğrenci kapasiteli yurtlarımız var ve ihtiyaçlara rahatlıkla cevap verir haldeyiz. Talep yok, bu noktaya geldik." ifadelerini kullanan Erdoğan şöyle devam etti:

"Ne diyordu bir tanesi. 'Ben 1 yılda bu sorunu çözerim' diyordu. Hayatınız yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Biz uygulamadayız uygulamada. Şu anda modern yurt binalarımız bütün bunlarla beraber üniversitelerimiz hepsi birbirinden güzel. Şu anda dünyaya örnek gösterebileceğimiz altyapısıyla her şeyiyle üniversitelerimiz var. Ortaöğretimde okullarımız var. Buralara geldik. Attığımız adımlarla Türkiye ve Türk üniversitelerine yakışmayan bu kötü manzaraya biz son verdik." değerlendirmesini yaptı.

- "Başörtüsü meselesini çözüme kavuşturduk"

Başörtüsü meselesini ortaöğretim dahil tüm eğitim kurumları ile kamu kuruluşlarında çözüme kavuşturduklarının altını çizen Erdoğan, kabine toplantısında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sunum yapacağını, bu temel hak ve özgürlüğü anayasal güvence altına alma tekliflerini ele alacaklarını söyledi.

Erdoğan, "Çünkü yasal düzenlemeye ihtiyaç yok. Yasal düzenlemeye şu anda ihtiyaç yokken, çıktı 'Yasal düzenleme yapalım' dedi. Yasal düzenlemeye ihtiyaç yok. Senin yanında hiç hukukçu yok mu? Bu işler aşıldı artık. Burada yapılması gereken bir şey var. Eğer samimiysen, eğer dürüstsen, gel anayasa değişikliğini yapalım ve bunu tamamen masadan kaldıralım." dedi.

Bir taraftan üniversite harçlarını kaldırdıklarını, sürekli provokasyon vesilesi yapılan bu meseleyi kökünden çözdüklerini anımsatan Erdoğan, göreve geldiklerinde burs ve kredinin 45 lira olduğunu, bursun 850 liraya, doktoranın asgari ücrete çıkarıldığını hatırlattı.

Erdoğan, "Biz niye varız? Milletimizin devletine yapmış olduğu bu ödemelerle biz, gerek öğrencilerimizi gerek lisansüstü, doktora öğrencilerimizin çok daha huzurlu şartlarda okumalarını, eğitim öğretimi devam ettirmelerini sağlayalım diye varız." diye konuştu.

(Sürecek)

