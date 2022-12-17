Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası final maçını izlemek ve kapanış törenine katılmak üzere yarın Doha'ya gidecek.
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