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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak

17.12.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası final maçını izlemek ve kapanış törenine katılmak üzere yarın Doha'ya gidecek.

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