Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı’nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final maçında Romanya’yı İstanbul’da 1-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Futbol Takımı’nı telefonla arayarak tebrik etti.

Emre Şen

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcular ile konuştu.

Öncelikle ay-yıldızlı ekibin başarısından ötürü TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu tebrik eden Erdoğan, 90 dakika boyunca sergilemiş oldukları üstün performans ve aldıkları önemli galibiyetten ötürü A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’yı ve milli futbolcuları kutlayarak; Dünya Kupası’na katılabilmek adına Kosova ile 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda oynayacakları play-off turu final müsabakası için başarı dileklerini iletti. Ay-yıldızlılar da vermiş olduğu destekten ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Soyunma odasına inen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da Vincenzo Montella’yı ve oyuncuları tebrik ederek play-off finali için başarılar diledi.

Türkiye Recep Tayyip Erdoğan milli takım
