SPOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Ronaldo mu, Messi mi' sorusu

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.06.2018 00:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun İspanya karşısındaki futbolunu överken, futbolcunun Filistin meselesindeki tutumunun da çok önemli olduğunu ve bu nedenle alkışladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Ronaldo mu, Messi mi' sorusu

Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş'de (TUSAŞ) düzenlenen "Gençlik ve Teknoloji Buluşması" programında gençlerin sorularını yanıtladı.

Dünya kupasındaki favorisi sorulan ve Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile Ronaldo arasında karşılaştırma yapması istenen Erdoğan, "Ben ilk önce Almanya demiştim fakat yanıldık. Almanya ilk maçta yenildi, iş biraz sıkıntıya düştü. Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor. Almanya yenildi, Brezilya'nın hali ortada. Meksika acayip geldi. Bundan sonra böyle devam eder mi bilemiyorum." dedi.

Portekiz'in İspanya ile berabere kalmasına karşın Ronaldo'nun attığı 3 golün çok önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, "Frikik zaten tartışılmaz. Her babayiğidin karı değil ve o maçtaki performansı, o karakteri, inancı, hele hele Filistin meselesindeki karakteri, bunlar çok önemli. Onun için alkışlıyorum." ifadelerini kullandı.

PARTNERLastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu... Lastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu...
Rus kadınlara çağrı: Yabancı taraftarlarla cinsel ilişkiye girmeyinRus kadınlara çağrı: Yabancı taraftarlarla cinsel ilişkiye girmeyin
Demba Ba Çin'e döndüDemba Ba Çin'e döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ronaldo messi dünya kupası filistin

En Çok Okunan Haberler

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Enerji Bakanı Berat Albayrak: 24 Haziran'da AK Parti

Enerji Bakanı Berat Albayrak: 24 Haziran'da AK Parti

Konyaspor, Aykut Kocaman'dan haber bekliyor

Konyaspor, Aykut Kocaman'dan haber bekliyor

Trabzonspor, Okay'ın Celta Vigo'ya transferini açıkladı

Trabzonspor, Okay'ın Celta Vigo'ya transferini açıkladı

Ali Polat: Bazı futbolcular, Mesut ve İlkay'ı takımda istemiyor

Ali Polat: Bazı futbolcular, Mesut ve İlkay'ı takımda istemiyor

Damien Da Silva, Trabzonspor için geldi

Damien Da Silva, Trabzonspor için geldi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Ronaldo mu, Messi mi' sorusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Ronaldo mu, Messi mi' sorusu

Demba Ba Çin'e döndü

Demba Ba Çin'e döndü

Ronaldinho'dan Türk yapımı stada ziyaret

Ronaldinho'dan Türk yapımı stada ziyaret

Rus kadınlara çağrı: Yabancı taraftarlarla cinsel ilişkiye girmeyin

Rus kadınlara çağrı: Yabancı taraftarlarla cinsel ilişkiye girmeyin

2026 Dünya Kupası Amerika ortaklığının

2026 Dünya Kupası Amerika ortaklığının

Portoviejo-Manta maçını arılar bastı

Portoviejo-Manta maçını arılar bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.