Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda rakibi Angola'yı finalde yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Ampute Futbol Dünya Kupası Şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımımızı kararlı mücadeleleri, gayretleri ve bu muhteşem başarıları için canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

