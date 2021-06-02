Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçileri kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile antrenörler ve sporcular hazır bulundu.
Basına kapalı kabul yaklaşık 1 saat sürdü.
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