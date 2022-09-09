Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turunun ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta detayları kamuoyuyla paylaşılacak Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili "Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor." dedi.

Erdoğan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan ülkeleri ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmede bulundu, sorularını yanıtladı.

Avrupa'nın, tarihinin en büyük enerji krizini yaşadığı, aksama yaşanacak sektörlerde üretim için Türkiye'ye kayma olmasının beklendiği belirtilerek, "Şu ana kadar buna yönelik yatırım ya da iş birliği talebi geldi mi Avrupa'dan? Buna yönelik bir hazırlık var mı?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Erdoğan, şu anda gerek Avrupa'dan gerek dünyanın değişik yerlerinden yatırım için Türkiye'nin kapısını çalan firmalar olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Tabii hassasiyetleri sebebiyle bu firmaların kimler olduğu konusuna girmeyeceğim ancak şu an itibarıyla toplamda 20 milyar dolar gibi Türkiye’de yatırım yapma konumunda olan firmalar var. Bu rakam inşallah daha da yükselecek, öyle gözüküyor." diye konuştu.

Bunun yanında mali noktada dışarıdan parasını Türkiye’de park eden firmalar da olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü başka ülkelere güven kalmadı. Ama Türkiye’ye bu noktada güven var. Bununla ilgili olarak birçok görüşmeleri ben ve arkadaşlarım yürütüyoruz ve bu görüşmeler neticesinde de olumlu neticeler alıyoruz. İşi gevşetmeyeceğiz, sıkı tutacağız ve bu süreci de en güzel şekilde inşallah değerlendireceğiz, atlatacağız. Çünkü Merkez Bankamızda dikkat ederseniz bir defa rezerv yükselmeye başladı. Bu tabii döviz rezervi noktasında bizim rahat hareket etmemizi sağlamış oluyor. Bu konuyla ilgili de şu anda birçok dost ülke gerekli desteklerini sağ olsun veriyorlar. Onlardan borçlanmamız Merkez Bankası olarak güçlenmemize neden oluyor. İnşallah bunu başarmak suretiyle de dövizdeki bu sıkıntıyı aşmış olacağız. Bir diğer taraftan da özellikle ihracatta malum öyle ürünler var ki bunlar ithale dayalı, bu ürünlerde de dövize ihtiyacınız var, bunları da bu yolla karşılamış oluyoruz. Bu noktada şu anda ilgili bakanlıklarımız, kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor."

Turizmde de çok ciddi gelişme olduğunu belirten Erdoğan, "Turizmdeki gelişmeyle de hamdolsun koronavirüs döneminin öncesine geçtik ve şu anda turizmde gerek Rusya gerek Ukrayna gerek Batı'dan ciddi turist çekmeye başladık. Bu konuda da tabii Kültür ve Turizm Bakanıma teşekkür ediyorum. Çünkü bu işi kovalamadığınız sürece netice almak da mümkün değil. Aynı şekilde İngiltere’den de ciddi manada turist alıyoruz. Böyle bir dönemin içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

- "Bu yapıdan hiçbir şey çıkmaz"

Erdoğan, "Altılı masada CHP’den gelen 'HDP’ye bakanlık verebiliriz' çıkışıyla başlayan tartışma karşılıklı atışmalarla sürüyor. Seçime de az bir zaman kaldı ama buna rağmen herhangi bir aday belirleyememiş olmaları da göz önünde bulundurulursa bu yapının ülke yönetimine talip olmak istemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Yani onu benim değerlendirmem doğru olur mu? Ben böyle çürük tahtalara basmam. Yani bu adı altılı masa olan, nereye gideceği belli olmayan bu yapıdan hiçbir şey çıkmaz. Varsa adayınız adayınızı açıklarsınız değil mi? Ama şu anda altılı masanın yaptığı tek iş var; 'Önümüzdeki toplantıyı kimin evinde yapacağız?' Tek yaptıkları iş bu. Sıralamaya koymuşlar. Başka bir şeyi hiç duydunuz mu? 'Önümüzdeki toplantıyı kimin evinde yapacağız?' Hep bu. Bir mesafe alın, bir adım atın; yok. Herhalde bunlar Yüksek Seçim Kurulunun açıklamayı yaptığı ana kadar bir karar alamayacaklar diye düşünüyorum."

- "Asla böyle bir şeye prim vermek mümkün değil"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıların göreve iade edileceği yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

" 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' diyoruz. Ama bunların şüheda diye bir dertleri var mı? Yok. Neymiş; FETÖ’cülerle, KHK’lılarla ilgili 'ben bırakacağım' diyor. Sen kimsin, sen neyi bırakıyorsun? Eğer bu ülke bir hukuk devletiyse bu hukuk devletinde bu kararı verecek olan merci bellidir. Neresidir? Yargıdır. Yargı bunun kararını verir. Ama o, bu kararı yargıya bırakmıyor, kendisi bu kararı verecekmiş! Yani bunların bir defa hukuk tanımazlığı da var, kanun tanımazlığı da var. Bay Kemal’e sormak lazım 'sen bu yetkiyi nereden alıyorsun?' O masanın etrafında olanlarda da bu konuyla ilgili gariplikler var. Bir defa böyle bir yetki yok. Şimdi zaten bunlara kalsa ne yapacaklar; 'Abdullah Öcalan’ı da bir KHK kararıyla bırakacağım' derler. Demirtaş için de derler. Diğerleri için de derler. Öyle bir yetki var mı? Bizim bu kadar şehidimiz var. O şehitlerimizin anacıkları ve bu milletin evlatları bu işe nasıl bakar! Asla böyle bir şeye prim vermek mümkün değil. Bu kadar şehidimiz olacak, bütün bu şehitlerimizin faillerine siz tahliye kararı vereceksiniz veya beraat kararı vereceksiniz! Bizler bu ülkede siyaset yaptığımız sürece kolay değil bu işler."

- "Bu dönemin en önemli operasyonlarından biri"

"Son günlerde Türk güvenlik güçlerinin peş peşe teröristleri paketlediği haberleri geliyor. Geçtiğimiz hafta Yunanistan’da eğitim gören PKK’lı İstanbul’da eylem hazırlığındayken yakalandı. İkincisi Diyarbakır’da yine eylem hazırlığında 4 PKK’lı, Gaziantep’te eylem hazırlığında olan DAEŞ’lı teröristler, yine FETÖ üyeleri paket paket getiriliyor. Bu paketler aslında büyük bir paketin fragmanı mı? Bu anlamda terör örgütlerine ve teröristlere yönelik yeni bir operasyon ya da yakalama haberi var mı?" sorusuna karşılık Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona daha imza attı ve DEAŞ'ın en önemli üst düzey yöneticileri arasında bulunan 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai adlı terörist Türkiye’de yakalandı. Bu terörist, DEAŞ terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi ve ondan sonraki lideri Abdullah Kardaş’ın öldürülmesinden sonra, örgüt içerisinde en önemli üst düzey yöneticilerden biriydi. Uluslararası raporlarda ve BM Güvenlik Raporunda da DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu bilgileri yer alıyordu. Sorgusunda da örgüt içerisinde sözde kadılık, sözde eğitim bakanlığı ve adalet bakanlığı yaptığı yönünde kendi beyanları bulunuyor. Bu teröristin uzunca bir süredir Suriye ve İstanbul’daki bağlantıları takip ediliyordu ve yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapacağı yönünde istihbari bilgiler edinilmişti. Ve bu terörist, Emniyet İstihbarat, MİT ve İstanbul Emniyetinin başarılı operasyonuyla yakalandı. İstanbul emniyet birimlerince teröristin sahte kimlik kullandığı ve kılık değiştirdiği belirlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sorgulamasının ardından bu DEAŞ’lı terörist, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli makamlara sevk edildi. Bu dönemin en önemli operasyonlarından bir tanesi gerçekleşmiş oldu."

- "Kamuoyuyla en güzel şekilde paylaşmayı planlıyoruz"

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak nasıl bir seçim kampanyası yürütecekleri, hangi başlıkları öne çıkaracakları, seçimlerin ana mottosu ve temasının ne olacağı yönündeki soru üzerine Erdoğan, partide ilgili ekiplerin şu anda konu üzerinde çalıştığını söyledi.

Bu çalışmaların belli bir noktaya gelmesinin ardından kampanyanın ana başlıklarını açıklayacaklarını dile getiren Erdoğan, "Biliyorsunuz bu konularda AK Parti’nin deneyimi, tecrübesi her zaman için diğerleriyle mukayese edilemeyecek derecede ileridir, iyidir. Şu anda bu çalışmaları yürüten arkadaşlarımız bizlere sunumlarını yapıyorlar ve bu sunumlardan sonra da belli bir olgunluğa gelince bunu kamuoyuyla en güzel şekilde paylaşmayı planlıyoruz." dedi.

- "Meclis'in açılışıyla birlikte gündemimizde"

Son dönemlerde sosyal medyada manevi değerlere yönelik hakaret ve eylemlerin arttığının hatırlatılması, bunlara karşı gençleri koruma noktasında bir adım atılıp atılmayacağının, sosyal medya düzenlemesinin ne zaman Meclis gündemine geleceğinin sorulması üzerine Erdoğan, "Sosyal medyayla ilgili düzenleme Meclisin açılışıyla birlikte gündemimizde."yanıtını verdi.

Gençlerin eğitim öğretimlerini sürdürürken, teknoloji kullanımını artırırken milli manevi değerlerle hemhal olmalarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Fakat örneğin Meral Hanım’ın Sultan Abdülhamid’e yönelik yaptığı hakareti neyle izah edeceğiz? Üstelik de sen tarihçiyim diye geçineceksin ve Sultan Abdülhamid’i anlamakta, onu yaşamakta bihaber olacaksın. Elbette bu konularda gençlerimizi çok daha farklı bir şekilde işlememiz, anlatmamız gerekiyor. Ama tabii tabuların egemen olduğu bir yapı var ve bu tabular öyle ileri safhada ki asıl anlaması, asıl kendi dünyasına yerleştirmesi gerekenleri maalesef yakalamıyor. Temenni ederiz ki inşallah bu işi de belli bir yere oturtalım." diye konuştu.

- "Kendi topraklarına dönme imkanı hazırlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı ülkelerinde İslamofobi üzerinden yürütülen ırkçılık ve nefret söylemi, bazen ülkemizde de Suriyeli göçmenler ve Arap turistler üzerinden siyasi rant elde edilmek için kullanılıyor. Özellikle genç nesli etkileme amacı taşıyan bu ırkçılık ve nefret söylemine karşı ne tür tedbirler alınıyor, bu konuda neler düşünüyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Demokratik haklarını, maalesef kin ve nefret türü yanlış yollara sevk etme üzerine bina eden başta ana muhalefet partisi ve onun yandaşları, yavruları ülkemize gelen bu misafirlere karşı böyle bir kampanyayı sürdürüyorlar. Şunu çok açık net söylemem gerekir; birinci derecede Suriye, ikinci derecede Afganistan hatta Irak, buralardan gelenlere karşı biz ana muhalefetin durduğu yerde değiliz. Çünkü biz hicret kültürünü iyi biliriz. Muhacir kimdir, bunu çok çok iyi biliyoruz. Aynı zamanda bir muhacir olan sevgililer sevgilisi Peygamberimiz yanındaki sahabelerle Medine’ye hicret etmişti. Biz ensar-muhacir ilişkisini en iyi şekilde anladık, yaşadık. Hani 'taleal bedru aleyna' diyoruz ya, bütün bunların hepsi bir yere dayanıyor. Ama ana muhalefetin başındaki adamın bundan haberi var mı? Yok. Onun hicret nedir, muhacir nedir, ensar nedir; bundan haberi yok ki. O farklı bir dünyada yaşıyor. Şimdi onunla beraber altılı masada onun yanında olanlar da maalesef aynı şekilde davul tokmak misali yola devam ediyorlar. Biz ise asla böyle bir yanlışın içerisine girmeyiz, giremeyiz. Biz bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. İşte biz örneğin bu briket evleri niye yapıyoruz? Bu insanlar bir savaştan kaçıyorlar. Savaştan kaçıp ülkemize gelen bu insanlara tekrar kendi topraklarına dönme imkanını hazırlamak için STK’lerimizle o briket evleri hazırladık, hazırlıyoruz ve onlar da şimdi yavaş yavaş oraya dönmeye başladılar ve oraya yerleşiyorlar."

- "Yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir"

Kira artışlarının yüzde 25 ile sınırlandırıldığı, 13 Eylül'de de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin açıklanacağı ifade edilerek, "Söz konusu projenin 250 bin konut olacağı ifade ediliyor. Bu kampanya vatandaşımızı nasıl etkileyecek?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş 'ben kendim yapacağım' diyorsa, onlara da 'buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin' diyoruz. Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlanacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz. Bunlarla birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir."

(Bitti)

