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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

07.10.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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