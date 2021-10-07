Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.



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