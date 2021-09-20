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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

20.09.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

NEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve BM 75. Genel Kurul Başkanlığını yapan Volkan Bozkır da hazır bulundu.

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