Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrim içi "Babalar Günü" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tedarikinin bir hayli güç olduğu bir dönemde vakitlice yaptıkları bağlantılar sayesinde hızlı bir aşılama takvimi yürüttüklerini belirterek, "Şu anda gayet iyi durumdayız. İnşallah bu musibetin üstesinden yakında geleceğiz." dedi. Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençlerle En Baba Buluşma" adlı çevrim içi etkinlikte 81 ilden 700 gençle bir araya geldi ve soruları yanıtladı. "Baba olmak mı dede olmak mı daha güzel bir duygu?" sorusunun yöneltildiği Erdoğan, "Bunların her ikisi de birbirine göre farklı ve güzel. Babalıkta öyle tatlar alıyorsun ki kızda olay farklı, erkekte farklı. Her ikisinin tadı farklı. Sayılar arttıkça orada da farklar artıyor. Benim 8 torunum var. Bu 8 tanenin hepsinin de tadı bambaşka." yanıtını verdi. Torunlarının "dedeciğim" diye sarılmasının sevgisinin başka olduğunu ifade eden Erdoğan, "Sayı ne kadar artarsa, bu işin zevki o kadar da değişiyor, artıyor. Hanım hafta sonlarını zor getiriyor, illa torunları gidip görecek." dedi.

Erdoğan, Allah'tan, anne ve babaların çocuklarıyla, torunlarıyla bir ömür sürdürmesini nasip etmesini diledi. - Kovid-19 ile mücadele "Sizce, koronavirüsle savaş ne zaman bitecek" sorusu üzerine Erdoğan, Türkiye'nin, salgının başladığı dönemden beri sağlık hizmetlerinden kamu güvenliğine kadar her konuda diğer ülkelerin önünde yer aldığını söyledi. Aynı durumun aşı çalışmalarında da geçerli olduğunu dile getiren Erdoğan, "Aşı tedarikinin bir hayli güç olduğu bir dönemde, vakitlice yaptığımız bağlantılar sayesinde hızlı bir aşılama takvimi yürütüyoruz. Birtakım aksaklıklarımız var ama bu gecikmeleri de aşıyoruz. Şu anda gayet iyi durumdayız. İnşallah bu musibetin üstesinden yakında geleceğiz." diye konuştu. Erdoğan, yerli aşı çalışmalarının sürdüğünü, bu konuda da hedefin eylül-ekim gibi üretime geçmek olduğunu belirterek, aşılamada yaşı 30'a çektiklerini, bunun önemli bir merhale olduğunu kaydetti. Meslek gruplarının da aşılandığını, güvenlikte ve öğretmenlerde bu tür sıkıntıların aşıldığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi artık dedik ki yaş konusunu halledelim. Bunlarda da aşılama hızlandıkça, bu bize güvenli süreci getirecek ve böylece de inşallah artık kovid var mı yok mu olayını aşacağız. Şu anda kovidde ciddi manada oran düştü ama bu oranı bizim çok daha düşürmemiz lazım. Vaka sayısı günde 5 bin civarında. Biz, bunu bile fazla görüyoruz. Vefat 50 civarında, bunu da arzu etmiyoruz. Ama önce vaka sayısını bizim artık çift haneliye düşürmemiz gerekiyor. Bunun çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Temennimiz odur ki hem vaka sayısında çift haneliye inelim hem de vefatta artık tek haneliye inmiş olalım. Bunda da en büyük müjde olarak biz aşıyı görüyoruz. Aşı konusunda da ithal noktasında iyiyiz ve bunu da hızla devam ettireceğiz." - "Bilimi inkar etmek mümkün değil" "Aşı karşıtı olanlara nasıl bir çağrıda bulunursunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, şu anda aşılamada 40 milyon rakamına yaklaşıldığına dikkati çekti. Bunun iyi bir yükseliş olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları paylaştı: "30 yaş sınırı ile alakalı olduğu için bundan sonra bu daha da artacak. Biz bir taraftan çalışıyoruz, siz de bir taraftan çalışacaksınız ve hep birlikte bu oranı artırmamız lazım. Annelerimiz, anneannelerimiz, baba, babaanne... Onları da bizim ikna etmemiz lazım. Bunlar bugünün sorunu değil, geçmişin sorunu. Geçmişten bu yana maalesef bu tür kampanyalar hep oldu ve bu kampanyalarda ne yazık ki bazı sıkıntılar da olmadı değil, yaşandı. Temennim odur ki bu aşı süreci içerisinde elde edilecek başarı, bu tür olumsuz kampanyaları da ortadan kaldırsın. Milletimizin her bir ferdi aşıya erişim konusunda dünyada milyarlarca insanın peşinde koşup da ulaşamadığı bir imkana sahip olduğunu bilmelidir. Aşının geliştirilmesi ve insana uygulanabilir hale getirilmesi bilim insanlarının sorumluluğudur. Bize düşen, bilime saygı duyarak her biri kendi alanlarının en iyi uzmanlarının geliştirdiği aşıyı kullanmaktır. Kendimizi dünya nüfusunun tamamını kapsayan bir sürecin dışında tutamayız."

Bununla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu'nun da verdiği bilgiler ışığında açıklamalar yaptığını anımsatan Erdoğan, "Bilimi inkar etmek mümkün değil. Bütün mesele bu bilimi, ilimi aynı zamanda irfanla bütünleştirmektir. Onunla zaten bütünleştirdiğimiz anda birçok sıkıntıyı da ortadan kaldırmış olacağız. Şu anda zaman zaman bilim insanlarımız da bu tür açıklamaları yapıyorlar. Ben inanıyorum ki yerli milli üretimimizi yaptığımız anda, halkımızın bu noktadaki güveni daha da artacaktır." dedi. - "Ben, ilk anda aşımı oldum" Şu andaki gelişmelerin olumlu olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ben Cumhurbaşkanı olarak ilk anda aşımı oldum. Birinci, ikinci dozu oldum daha sonra bir de antikor için oldum. Alınan neticeler de olumlu istikamette gelişti." ifadesini kullandı. Halktan, aşının ikinci dozunu olanların da çok ciddi rakamlara ulaştığını dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin elinde aşının bulunduğunu, hedefin aşıyı 18 yaşına kadar indirmek olduğunu aktardı. Kovid-19'u "bela bir hastalık" olarak nitelendiren Erdoğan, hastalara şifa, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diledi.