Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası soruları yanıtladı: (1)

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ'la ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları yürüten Milli İstihbaratımız oldu, İçişleri Bakanlığımız oldu, hatta hatta Silahlı Kuvvetlerimiz oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin yakalanması ve Türkiye'nin terörle mücadelesi konusunda değerlendirmesi sorulan Erdoğan, bu zatın DEAŞ'ta üst düzey yönetici olduğunun ABD tarafından da tescil edildiğini dile getirdi.

Bu kişinin Adalet Bakanlığından Milli Eğitim Bakanlığına varıncaya kadar bu görevleri ifa etmiş olduğunu aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizim de gerek İstihbarat, gerek İçişleri Bakanlığımız aramadaydılar ve sonunda yakaladılar. Bugün de yargıya sevki yapıldı. Bu sevkinden sonra da gereğini zaten yargı yapacaktır. Tabii DEAŞ'la ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları bugüne kadar yürüten Milli İstihbaratımız oldu, İçişleri Bakanlığımız oldu, hatta hatta Silahlı Kuvvetlerimiz oldu.

Yani Batı'nın, DEAŞ'la ilgili bugüne kadar sağlıklı bir operasyonu, mücadelesi olmadı. Sadece bu işin lafını yapıyorlar. Yaptıkları başka herhangi bir şey yok. Tabii yargının bugün vereceği kararı bekliyoruz. O karar da atılacak adımlar için aslında ciddi manada zannediyorum bir mesaj olacaktır. Bu kararlılığımız sınır içi, sınır dışı devam ediyor. Temenni ediyorum ki DEAŞ'la olan bu mücadeledeki kararlılığımızı dünya anlar."

- "SDG konusunda maalesef Amerika'nın bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor"

Erdoğan, "DEAŞ'la mücadele amacıyla kurulan Birleşik Ortak Görev Gücü'ne bağlı ABD askerleri, önceki gün PKK/YPG'li teröristlerle Türkiye sınırına yakın kentte ortak tatbikat ve eğitim gerçekleştirdi. Bu tatbikatlar kapsamında PKK/YPG’nin ana unsuru SDG’ye silahlı eğitimler veriliyor. Tatbikattan fotoğraflar, görev gücünün resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Bu konudaki değerlendirmeniz ne olur?" şeklindeki soru üzerine şunları söyledi:

"SDG konusunda maalesef Amerika'nın bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor. Tabii adına da dikkat ederseniz 'Suriye Demokratik Güçleri' olarak koyuyorlar. Yani bu bir kamuflajdır. Maalesef Amerika bu terör örgütlerine binlerce tır, araç, gereç, mühimmat bugüne kadar hep gönderdi. Daha hala da gönderiyor. Tabii sadece Suriye'deki koalisyon güçleriyle yaptıkları ortak çalışma değil, aynı şeyleri maalesef Irak'ta da yaptılar. Hala da yapmaya devam ediyorlar. Bu silah, mühimmat, araç gereç desteklerinin yanında eğitim noktasında da ciddi eğitim desteği de veriyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu dün akşam Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta ifade ettiğini belirterek, "Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda eğer Sayın Başkan'la bir görüşme fırsatı bulursak orada da bu konuyu kendileriyle tekrar görüşeceğim." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

