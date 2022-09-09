Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Kerem Aydınlar Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

