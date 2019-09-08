Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na tebrik

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra’yı 1-0’lık skorla mağlup etti.
Mücadelenin ardından Beşiktaş Park’ta müsabakayı takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, soyunma odasına indi ve futbolcular ile teknik heyeti tek tek tokalaşarak tebrik etti. Millileri soyunma odasında tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra stattan ayrıldı.
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