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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na tebrik

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 08.09.2019 08:48 | Son Güncelleme

Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra’yı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı’nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na tebrik

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra’yı 1-0’lık skorla mağlup etti.

Mücadelenin ardından Beşiktaş Park’ta müsabakayı takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, soyunma odasına indi ve futbolcular ile teknik heyeti tek tek tokalaşarak tebrik etti. Millileri soyunma odasında tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra stattan ayrıldı.

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Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu a milli futbol takımı andorra

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