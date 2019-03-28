Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'ya stat müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada gençlerin sorularını cevapladı.

Erdoğan "Ankara'ya çok büyük bir stadyum yapıyoruz. 55 bin kişilik olacak. Dünya Kupası veya Avrupa Kupası'nı almamız halinde yalnızca İstanbul değil Ankara ile ortak yapılabilir. Ankaragücü'nün ciddi, kararlı bir seyirci potansiyeli var. Türkiye'de birçok şehirde ve kulüpte bu yok. Kayseri'de de var. Eskişehir'i de biz böyle görmek istemiyoruz. Eskişehir'in ne yapıp edip eski günlerine dönmesi gerekiyor. Ankaragücü Ankara'nın Süper Lig'deki tek takımı, şimdi toparlandı. Mehmet Bey'in başkan oluşuyla birlikte Ankaragücü gerekli desteği alacaktır" ifadelerini kullandı.



