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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saat tamircisi Ali Hilmi Uysal'a hediye saat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saat tamircisi Ali Hilmi Uysal'a hediye saat!

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman'da saat tamircisi olan Ali Hilmi Uysal'ı geçen 2 yılın ardından unutmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 yıl önce özel tasarımlı masa ve kol saati hediye ettiğini belirten Uysal, ''O sırada Cumhurbaşkanımızdan kolundaki saati hatıra için koleksiyonuma katmak için istedim. Cumhurbaşkanımız 2 yıl sonra bizi unutmayıp, Cumhurbaşkanlığı'na ait saati bana hediye olarak gönderdi'' dedi.

Karaman'da saat tamirciliği yapan Ali Hilmi Uysal, 17 Aralık 2017 tarihinde kentte toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, resminin bulunduğu kendi tasarımı olan masa saati ile 15 Temmuz anısına basılan madeni parayı kadranına koyarak yaptığı kol saati hediye etti. Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı sohbet sırasında hatıra için kolundaki saati istedi. Uysal'ın isteğini unutmayan Erdoğan, 2 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu kol saatini hediye olarak gönderdi.

"BU DİYALOĞUMUZUN ARDINDAN 2 YIL GEÇTİ, ŞİMDİ SAATİMİZ GELDİ"

Aldığı hediye nedeniyle mutlu olduğunu belirten Uysal, saati koleksiyonuna koyacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile o dönem yaşadığı diyalogu anlatan Uysal, şunları söyledi:

''2017 yılında Cumhurbaşkanımız, Karaman'a geldiği zaman kendisine özel tasarımım olan bir masa saatini takdim etmiştim. Konuşmamız olumlu geçerse diyerekten 15 Temmuz hatıra parasından tasarladığım bir kol saatini de koluma takmıştım. Bu saati de anlatıp hediye etmek istemiştim. Cumhurbaşkanımız bu saati çok beğendi. 15 Temmuz ile ilgili bir saat yaptırdıklarını söyleyerek, 'Bizim yaptırdığımız bak nasıl olmuş' diyerek bana da gösterdi. Ben her iki saati Cumhurbaşkanımıza hediye ettim. Cumhurbaşkanımız, 'Bizi mahcup ettin Ali Ustam, borcumuz ne kadar?' dedi. Ben de, 'Efendim estağfurullah kabul etmeniz benim için bir onurdur, ama kol saatinizi hatıra olarak bana verebilirsiniz' dedim. Bunun üzerine gülümseyerek o dönem danışmanı olan Mustafa Varank Bey'i yanına çağırdı ve 'Mustafacığım Ali ustama bir adet imzalı saatimizi göndereceğiz' dedi. Bu diyaloğumuzun ardından 2 yıl geçti, şimdi saatimiz geldi. Cumhurbaşkanımız o kadar işinin arasında verdiği sözleri de takip ediyor, sözünü tutuyor. Bizim için bu saatin hatırası çok büyük olacak. Koleksiyonumdaki en değerli saatler arasında yerine aldı.''

Uysal, daha önce eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na, iş adamı Ali Ağaoğlu, sanatçılar Orhan Gencebay ve İbrahim Erkal'a özel tasarımlı saatler hediye ettiğini söyledi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan ali hilmi uysal saat

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
cumhurbaşkanı kendi parasından mı hediye etmiş yoksa milyonlarca öksüz yetimin hakkı olan devletin parasından mı söyle karamanlı kardeş.
ulan saatci adamın kolundaki saat 200 bin euro sende az şey istememişsin; sana çıkarıp verir mi?
Geç gelen saat saat değildir.
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