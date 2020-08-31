Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dereli'de halka hitap etti: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun felaket gününden beri ekibiyle çalışmaları koordine ettiğini, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Altyapı başta olmak üzere tüm ilgili bakanların kendi görev alanlarıyla ilgili her hususu yakından takip ettiğini ifade eden Erdoğan, afetin ilk anından itibaren çeşitli kurumların 1264 araç ve 3 bin 672 personel ile çalışmalarda yerini aldığını aktardı.

Afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyen Erdoğan, "Devlet felaketin ilk anından itibaren tüm kurumları ve imkanlarıyla vatandaşının yanına, yardımına koşmuştur." dedi.

Giresun'un 22 Ağustos günü 50 yılda bir rastlanabilecek büyük bir yağış felaketine maruz kaldığını anımsatan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, Giresun'daki sel afetinden zarar gören ilçelerden Dereli 'de Belediye binası önünde halka hitap etti.

GİRESUN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , AFAD ve çeşitli bakanlıkların, yürütülen çalışmalar için Giresun'a 73,5 milyon lira ödenek gönderdiğini bildirdi.

Arama kurtarma ve afet kaldırma çalışmaları için 36 ilden ekiplerin Giresun'da görev yaptığını, sivil toplum kuruluşlarının da imkanları ve personeliyle çalışmalara iştirak ettiğini belirten Erdoğan, ekiplerin mahsur kalan 172 vatandaşı kurtardığını söyledi.

- "En son kaybımızı da bulana kadar çalışmalar sürecek"

Felakette şu ana kadar asker ve sivil 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatan Erdoğan, vatandaşlara ve askerlere tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Yaralanan 47 vatandaşın tamamının taburcu edildiğini aktaran Erdoğan, "Halen 5 insanımız kayıp. En son kaybımızı da bulana kadar çalışmalar sürecektir." diye konuştu.

Erdoğan, "Yol, su elektrik gibi temel alt yapı hizmetleri birkaç istisna dışında bölge halkının istifadesine sunulmuştur. Kapanan 118 köy yolunun tamamına ulaşım sağlanmıştır. Halen 434 iş makinesiyle temizlik ve rüsubat kaldırma çalışmaları devam ediyor. Toplamda 101 bin metreküpün üzerinde rüsubat kaldırılmıştır. Bu rakam 920 bin metreküpe kadar çıkabilecektir. Sadece Dereli'de 80 bin metreküp rüsubat temizliği yapılmıştır. Afet bölgesinde 43 bina yıkılmış, 94 bina acil yıkılacak şekilde ağır hasar görmüş, 64 bina ağır hasar ve 492 hafif hasar almıştır." bilgilerini paylaştı.