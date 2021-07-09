Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır annelerini ziyaret etti:

DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin, "Malum 25 kadar evladımız anne babalarıyla buluştu. İstiyoruz ki diğerleri de anneleriyle, babalarıyla buluşsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelerle görüşmesinde, oturma eylemine her zaman şahsı ile bakanlar ve partililer olarak destek verdiklerini, çadırda bugün de ailelerle hemhal olmak istediklerini söyledi.

Ailelerin ramazanda İstanbul'daki iftar programına teşrif ettiğini dile getiren Erdoğan, ailelerle yaşadıkları acıyı çadırda paylaşmak istediklerini vurguladı.

Erdoğan, "Şüphesiz bu çadır problemi çözmüyor. Şu ana kadar malum 25 kadar evladımız anne babalarıyla buluştu. İstiyoruz ki diğerleri de anneleriyle, babalarıyla buluşsun. Kolay değil. Hacire Akar ile başlayan bu süreç bugüne kadar çoğalarak devam etti. Tabi daha da bunun artacağına inanıyorum. Şu anda Diyarbakır anneleriyle Şırnak anneleri bütünleşti mi bütünleşti. Van anneleri bütünleşti mi bütünleşti ve bütün bunlar sürekli olarak artarak devam ediyor. Acımız tabi ki büyük fakat şunu açık söylemem lazım, PKK'nın, HDP'nin, tüm bunların evlat diye bir derdi yok." diye konuştu.

- "Dicle kenarında aşırılan bir kuzunun hesabını biz de vermek durumundayız"

"Kandil'de taciz, onlar için bir sorun değil. Oradaki 13, 14, 15, 16, 17 yaşındaki kızların taciz edilmesi bunlar için sorun değil. Daha ileri gidiyorum, oranın yöneticileri konumunda olanların evlat diye bir sorunu yok, onlar taciz nedir, böyle bir dertleri yok. Çünkü onlar taciz terörünün üzerinden beslenerek bugünlere geldiler. İnanıyorum ki; kesinlikle Diyarbakır annelerinin bedduası bunları vuracaktır, hiç endişeniz olmasın." ifadelerini kullanan Erdoğan, bu işin takibinde olduklarını bildirdi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçişleri Bakanlığı, silahlı kuvvetlerimiz, bütün bunların üzerine gidiyor ve hiçbir zaman bu takibi bırakmayacağız, sonuna kadar bu işi kovalayacağız. 'Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu gelir adl-i ilahi sorar Ömer'den onu.' Şair böyle buyuruyor. Öyleyse Dicle burada mı burada. Dicle kenarında aşırılan bir kuzunun hesabını biz de vermek durumundayız. Şu an Parlamentoda yoğun bir şekilde bunun takibindeyiz ve bu takibi devam ettireceğiz."

Ailelerin oturma eyleminin 700 güne yaklaştığına işaret eden Erdoğan, ailelerin gösterdiği sabrı bundan sonra da sürdüreceğine inandığını aktardı.

Erdoğan, "Şunu kesinlikle bilsinler ki; bu işi asla bırakmadık, bırakmayacağız. Çünkü bizim de evlatlarımız, torunlarımız var. Sizlerin acısı da bizim acımızdır. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun. Rabb'im inşallah bu kalan yavrularımıza da kavuşmayı bizlere nasip etsin. Sabrınızı Rabb'imden artırmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

- "Bugün büyük bir şeref verildi bize"

Oturma eylemi yapan annelerden Ayşegül Biçer, 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP il binasının önünde evlat mücadelesi verdiklerini dile getirerek, "Bugün büyük bir şeref verildi bize. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi ziyarete geldi. Tüm devlet büyüklerim geldi. Allah hepsinden razı olsun. Başım gözüm üstüne geldiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da eşlik etti.

