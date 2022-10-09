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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu

09.10.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu.

Ziyareti esnasında vatandaşlar ve turistler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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