Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da onuruna verilen yemeğe katıldı

ZAGREB (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

Zagreb'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen akşam yemeğinde iki ülke heyetleri de yer aldı.



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