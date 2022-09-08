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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da onuruna verilen yemeğe katıldı

08.09.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da onuruna verilen yemeğe katıldı

ZAGREB (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

Zagreb'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen akşam yemeğinde iki ülke heyetleri de yer aldı.

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