Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başakşehir'i ben kurdum' sözlerine yanıt

Başakşehir Kulübü için "İBB Başkanı'nın işi futbol kulübü kurmak değil; hele hele İstanbul'da iseniz gururla yanında olacağınız Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanında olmak" açıklamasında bulunan İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım içinse "Torunu olanlar dinlenmeli" dedi.

İmamoğlu'nun kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlardan satır başları şöyle:

İSTANBUL İLE İLGİLİ EN BÜYÜK HAYALİ NE?



— İstanbul çok güvenli bir şehir ve dünyanın göz bebeği olduğunda dünyanın her yerinden insanların akın akın geldiği bir İstanbul hayal ediyorum.

HDP SEÇMENİNİ KAZANMAK İÇİN NE YAPACAK?



— Tüm söylemlerim İstanbul'da yaşayan herkes için. HDP seçmeni de İstanbul'da yaşıyor. Biz seçmenleri partilerine göre ayırmadık, ayırmayacağız.

'BAŞKAN OLMADIĞIM 2019'UN 2 AYLIK FARKINI DA ÖDEYECEĞİM'



-CHP belediyelerinin AKP belediyelerine göre, en azından İstanbul'a göre daha kabul edilebilir maaş verdiğini biliyoruz. 2200 tl asgari ücret sürecini Beylikdüzü'nde başlattık. Aynı süreci İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğum gün itibarıyla başlatacağım. Hatta başkanı olmadığım 2019'un iki aylık farkını da ödeyeceğim. Asla asgari ücret, İstanbul'daki 4 kişilik ailenin açlık sınırının altına düşmeyecek.