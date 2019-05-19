Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki iftar yemeğinde Mesut Özil sürprizi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gençlerle iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'de verdiği iftar yemeğinde ünlü bir isim de vardı.

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe'de gerçekleştirdiği iftar yemeğine katıldı.

Mesut'a iftar yemeğinde nişanlısı Amine Gülşe de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından iftara katılan Türk asıllı Alman futbolcu Özil ve nişanlısı Gülşe ile görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da hazır bulundu.



