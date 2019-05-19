MAGAZİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki iftar yemeğinde Mesut Özil sürprizi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.05.2019 09:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'de gerçekleştirdiği iftar davetinde Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki iftar yemeğinde Mesut Özil sürprizi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gençlerle iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'de verdiği iftar yemeğinde ünlü bir isim de vardı.

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe'de gerçekleştirdiği iftar yemeğine katıldı.

5ce068060f2544006c487dc8

Mesut'a iftar yemeğinde nişanlısı Amine Gülşe de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından iftara katılan Türk asıllı Alman futbolcu Özil ve nişanlısı Gülşe ile görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da hazır bulundu.

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştıDönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı
Eurovision'da kazanan belli oldu!Eurovision'da kazanan belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğ Amine Gülşe Mesut Özil ve Amine Gülşe 2018 yılında evlenecek mesut özil

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

ABD önce vurdu, ardından özür diledi!

ABD önce vurdu, ardından özür diledi!

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

2 ayda 200 bin TL'lik vurgun! Yöntem yine aynı!

2 ayda 200 bin TL'lik vurgun! Yöntem yine aynı!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Fırat Tanış'ın gözlerden uzakta büyüttüğü kızı

Fırat Tanış'ın gözlerden uzakta büyüttüğü kızı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Survivor'da Adem Kılıçcı bombası! Acun açıkladı

Survivor'da Adem Kılıçcı bombası! Acun açıkladı

Desteğini bu paylaşımla gösterdi

Desteğini bu paylaşımla gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yağmur Sarıoğlu'nun dönüşü muhteşem oldu!

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

64. Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı Hollanda oldu

Eurovision'da kazanan belli oldu!

Gelin Evi'nde bir ilk!

Gelin Evi'nde bir ilk!

Demet Özdemir paylaşımıyla iddialara yanıt verdi!

Demet Özdemir paylaşımıyla iddialara yanıt verdi!

Zerrin Tekindor son imajıyla şaşırttı!

Zerrin Tekindor son imajıyla şaşırttı!

Ercan Kesal'dan İdris Koçovalı göndermesi

Ercan Kesal'dan İdris Koçovalı göndermesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.