Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çebi ve Cengiz'e 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi telefonla arayarak şifa dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Sayın Çebi’ye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

MUSTAFA CENGİZ'E DE GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Erdoğan, Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunurken, Galatasaray camiasına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

