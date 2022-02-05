YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

05.02.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
DHA İSTANBUL - ÜMRANİYE CEZAEVİ&#039;NDE YANGIN (3)DHA İSTANBUL - ÜMRANİYE CEZAEVİ'NDE YANGIN (3)
Denizli'de kayıp ihbarı yapılan genç aranıyorDenizli'de kayıp ihbarı yapılan genç aranıyor

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Şubat Cumartesi

İmsak
06:37
Sabah
08:04
Öğle
13:23
İkindi
16:06
Akşam
18:32
Yatsı
19:53

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Güneş Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! Değişimiyle şaşırttı

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! Değişimiyle şaşırttı

Mesir macununda bile var! Faydalarını duyan aktara koşuyor

Mesir macununda bile var! Faydalarını duyan aktara koşuyor

İlaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...

İlaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü

Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.