Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski'yi kabul etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski'yi kabul etti.

Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı.



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