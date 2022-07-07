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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Yakub ile ortak basın toplantısında konuştu:

07.07.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ın Malezya'da kullanıma sunulması, aşı teknolojisi transferi ve birlikte aşı geliştirme konularında müşterek çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz" - "Mevcut ivme 2024 yılı için belirlediğimiz 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini kısa süre içerisinde yakalayacağımıza işaret ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ın Malezya'da kullanıma sunulması, aşı teknolojisi transferi ve birlikte aşı geliştirme konularında müşterek çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Yakub ve heyetini Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, ziyaretin iki ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

Görüşmelerde, ekonomik yatırımlar ve ticaret başta olmak üzere, savunma sanayisi, teknoloji, sağlık, eğitim ve iletişim gibi çeşitli alanlardaki ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldıklarını aktaran Erdoğan, her geçen gün daha da derinleşen iş birliklerini ileriye taşıma kararlılıklarını teyit ettiklerini söyledi.

Başbakan Yakub'un teklifi üzerine iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklıktan kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar münasebetlerimizin ulaştığı müstesna seviyenin yeni bir nişanesi olmuştur. Malezya aynı zamanda ASEAN bölgesindeki en büyük ticari paydaşımız konumundadır. Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık yüzde 50 artışla 3,5 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Bu yılın ilk 6 ayındaki rakamlar da istikrarlı artışın devam ettiğini gösteriyor. Mevcut ivme 2024 yılı için belirlediğimiz 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini kısa süre içerisinde yakalayacağımıza işaret ediyor. Serbest Ticaret Anlaşmamızın hizmetler, yatırımlar ve elektronik ticareti kapsayacak şekilde genişletilmesinin ekonomik ve ticari bağlarımızı daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu güncellemeyle hedeflerimize daha hızlı adımlarla ilerleme, mal ve hizmet ticaretini daha dengeli hale getirme imkanına da kavuşacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde yeni iş birliği modellerine ve yatırım projelerine ilişkin fikir teatisinde bulunduklarını dile getirdi.

Gıda güvenliği, enerji, çevre ve iklim değişikliği gibi günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmalarını artırma hususunda mutabık kaldıklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ın Malezya'da kullanıma sunulması, aşı teknolojisi transferi ve birlikte aşı geliştirme konularında müşterek çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz. Sağlık, sağlık turizmi, savunma sanayisi, eğitim ve iletişim alanlarında yeni anlaşmalar imzalamak suretiyle ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. Görüşmelerimizde güncel küresel konular üzerinde de durduk. Bu kapsamda İslam dünyasını yakından ilgilendiren Rohingya ve İslam düşmanlığı gibi meseleleri ele aldık. Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D8 gibi platformlarda dayanışmamızı artırarak özellikle sürdürme kararlılığımızı vurguladık. Türkiye olarak 'Yeniden Asya' girişimimizle kazan kazan anlayışıyla Asya'daki tüm kardeşlerimizle iş birliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Sektörel diyalog ortağı olduğumuz ASEAN ile iş birliğimizi diyalog ortaklığı statüsüne çıkarmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle Asya-Pasifik bölgesine yönelik girişimlerimiz ile Malezya'nın desteğini hep yanımızda hissettiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Bu desteğin artarak devam edeceğine eminim."

Erdoğan, Yakub ve heyetine ziyaret için teşekkür etti, yaklaşan Kurban Bayramı'nın iki ülke, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.​​​​​​​

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