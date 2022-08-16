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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah onuruna yemek verdi

16.08.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah onuruna resmi akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

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