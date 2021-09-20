Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Aksu ve Kalaycı'yı kabul etti

NEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkan Yardımcıları İsmail Faruk Aksu ve Mustafa Kalaycı'yı kabul etti.

Erdoğan, New York'taki yeni Türkevi'nin açılışının ardından Aksu, Kalaycı ve beraberindekilerle bir araya geldi.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.



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