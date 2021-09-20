YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Aksu ve Kalaycı'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Aksu ve Kalaycı'yı kabul etti

20.09.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Aksu ve Kalaycı'yı kabul etti

NEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkan Yardımcıları İsmail Faruk Aksu ve Mustafa Kalaycı'yı kabul etti.

Erdoğan, New York'taki yeni Türkevi'nin açılışının ardından Aksu, Kalaycı ve beraberindekilerle bir araya geldi.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tehlike altındaki penguenlere arı sürüsü saldırdı: 63 ölüTehlike altındaki penguenlere arı sürüsü saldırdı: 63 ölü
Ülke diken üstünde! 2020'den bu yana 8 kat arttıÜlke diken üstünde! 2020'den bu yana 8 kat arttı
Tarihi Yargıtay binası kamu kurumu olarak hizmet vermeye devam edecekTarihi Yargıtay binası kamu kurumu olarak hizmet vermeye devam edecek
Anahtar Kelimeler:
MHP

Ankara Namaz Vakitleri 21 Eylül Salı

İmsak
05:04
Sabah
06:28
Öğle
12:47
İkindi
16:13
Akşam
18:55
Yatsı
20:14

Ankara Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Salı

Can Eczanesi
Cankaya
Demiral Eczanesi
Cankaya
Dikmen Ömür Eczanesi
Cankaya
Gazi Bulvar Eczanesi
Cankaya
Kıvanç Eczanesi
Cankaya
Santra Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Refabey Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Erbaş'tan teşekkür mesajı:

Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Erbaş'tan teşekkür mesajı:

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.