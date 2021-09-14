Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın 1-3 Aralık'ta toplanacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın 1-3 Aralık'ta toplanacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Milli Eğitim Şurası'nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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