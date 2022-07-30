Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

ORDU (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Erdoğan, belediyeye gelişinde Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler tarafından karşılandı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel'in de hazır bulunduğu ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sonel ve Güler'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz