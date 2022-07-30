YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

30.07.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

ORDU (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Erdoğan, belediyeye gelişinde Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler tarafından karşılandı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel'in de hazır bulunduğu ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sonel ve Güler'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladıKPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı
Futbol: Turkcell Süper KupaFutbol: Turkcell Süper Kupa
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandıKütahya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaskani recep tayyip erdogan

Ankara Namaz Vakitleri 31 Temmuz Pazar

İmsak
03:57
Sabah
05:39
Öğle
13:00
İkindi
16:53
Akşam
20:11
Yatsı
21:46
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.