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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü

30.03.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki temaslarını tamamlayarak özel uçakla saat 22.30'da İstanbul'a geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva tarafından Urgenç Uluslararası Havaalanı'ndan yurda uğurlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de İstanbul'a geldi.

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