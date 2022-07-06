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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Renault Grup CEO'su Luca de Meo'yu kabul etti

06.07.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Renault Grup CEO'su Luca de Meo'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Renault Grup CEO'su Luca de Meo'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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