Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit asker Yoğurtcu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Tank Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Yoğurtcu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi.



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